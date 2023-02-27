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Futbolcu Gökhan Zan depremzede çocuklar için çağrıda bulundu! "Sokaktaki tüm çocuklar..."

27.02.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Hatayspor'da görev yapan Gökhan Zan, deprem sonrası memleketi Hatay'da depreme yakalandı. Depremin ilk gününden beri bölgede olan Gökhan Zan, depremzede çocuklar için çağrıda bulundu.

Futbolcu Gökhan Zan depremzede çocuklar için çağrıda bulundu! "Sokaktaki tüm çocuklar..."

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme Hatay'da yakalanan vatandaşlardan biriydi. Deprem sonrası gözyaşları içerisinde yardım isteyen Gökhan Zan bu kez depremzede çocuklar için bir çağrıda bulundu.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SESLENDİ

Hatayspor'da Yardımcı Antrenörlük görevi yürüten ve Hatay'da yaşayan eski milli futbolcu Gökhan Zan deprem bölgesinden paylaşımlarda bulunuyor. Bu kez depremzede çocuklar için bir çağrıda bulunan Zan, şu sözlere yerdi;

"Sokaktaki tüm çocuklar bizden futbol topu istiyorlar, lütfen bize ulaştırabilirseniz çocuklarımızı mutlu etmiş olursunuz."

gökhan zan depremzede aile

DEPREM ANINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Gökhan Zan daha önce deprem anında yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti;

”Ben 9. kattaydım. Zihinsel engelli kardeşim, annem ve eşim vardı. Uyuyorduk. Bir anda eşimle uyandık. Pozisyonumuzu almaya çalıştık. Annem ve kardeşim odamıza geldi. Herkes panik halindeydi. Sakin kalmaya ve yatak başında pozisyon almaya çalıştık. Deprem yavaş başladı, uyandırdı, sonra yavaşladı. Sonra durdu. Durur gibi oldu ve pik yaptı. Yıkılana kadar durmadı. Kaderimize razı kaldık. Yıkılması lazım dedik. Binamızın yıkılmasını bekledik. Aklımdan başka bir şey geçmiyordu. Binanın ayakta kalması normal değil dedim. 1.5 dakikanın üstünde bir süreydi. Bitmedi. Çok uzundu. O anda iç duvarlar patladı. Kardeşimi sırtıma aldım. Direkt evden çıktık pijamalarımızla, deprem durunca. Her taraf karanlıktı."

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