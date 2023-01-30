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Futbolcular nasıl kaçacağını şaşırdı! Yeşil sahada dehşet anları! Gol oldu, taraftarlar oyuncuları dövmek için içeri atladı!

30.01.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Amatör Lig 5. Grup’ta Bayrampaşa’da oynanan Gaziosmanpaşaspor-Beykoz 1908 Spor müsabakasında, ev sahibi takımın taraftarları yedikleri golün ardından sahaya girdi. Yeşil zemine inen holiganlar, rakip takım futbolcularına saldırdı.

Süper Amatör Lig 5. Grup 15. haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor, İBB Bayrampaşa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 17. dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin'in takımını 1-0 öne geçirdiği golün ardından Gaziosmanpaşaspor taraftarları sahaya inerek Beykoz 1908 Spor futbolcularına saldırdı.

YİNE KAVGA ÇIKTI!

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Güvenlik güçlerinin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi. 20 dakika sonra kaldığı yerden devam eden maç, tekrar kavga çıkmasının ardından ileri bir tarihe ertelendi.

"YAPMAYIN, YAPMAYIN"

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Taraftarların saha içine girdiği görüntülerde tribünde bulunan bazı izleyicilerin, 'Yapmayın, yapmayın küçücük çocuğa olmaz' şeklinde bağırdıkları görüldü.

BİBER GAZI VE ATEŞ

Saha dışında da devam eden olaylara müdahalede bulunan güvenlik ekipleri, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya ateş de etti.

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