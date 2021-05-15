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Futbolcular Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı

15.05.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta futbolcular, teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısını basarak kutlama yaptı.

Futbolcular Sergen Yalçın'ın basın toplantısını bastı

Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta büyük coşku yaşandı. Göztepe maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenlerken, futbolcular basın toplantı odasına gelerek Sergen Yalçın'a tezahüratlarda bulundu.

Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak tezahüratta bulunurken, toplantı odasında küçük de bir kaza yaşandı. Yaşanan sevinç sırasında, sponsorların logolarının yer aldığı led ekranların bazılarında hasar oluştu.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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