Futbolcuların mutlulukla imtihanı: Bu gol sevinçleri için "Ne yapıyor bu?" diyeceksiniz

Her taraftar tuttuğu takımın gol atmasını bekliyor ve golden sonra büyük bir coşku yaşıyor. Peki, futbolcular acaba gol sevinçlerini nasıl yaşıyor? İşte birbirinden ünlü 9 futbol yıldızının anlam vermekte zorlanacağınız gol sevinçleri...

1. ALBERTO GILARDINO

Gilardino, attığı gollerden sonra saha kenarına gelip keman çaldığı anlarla özdeşleşmiş bir futbolcu. Gilardino'nun bir operaya benzeyen hayatına da böyle bir kutlama yakışır zaten.

2. FRANCESCO TOTTI

Ünlü İtalyan yıldız Totti, ilk çocuğu dünyaya geldikten sonra bir elini havaya kaldırıp diğer elinin baş parmağını emzik gibi emerek yaşadığı gol sevinciyle hafızalarımızdan çıkmıyor. Totti için bu sevinme biçimi sonralarda bir alışkanlık hâline geliyor.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi, attığı gollerden sonra sevincini iki işaret parmağını yukarı kaldırarak yaşıyor. Bu, onun çocukken futbolcu olmasına destek olan büyükannesine teşekkür etme biçimi.

Efsane futbolcular listesinde yerini çoktan alan Ronaldo, attığı gollerden sonra zıplayıp geri dönerek kollarını iki yana açıyor. Ünlü futbolcu, bu gol sevinci ile özdeşleşmiş durumda.

5. LUCA TONI

Attığı her golden sonra elini kulağına götürerek sallayan Luca Toni, yaptığı bu hareketin "Hayatı çok ciddiye almayın, çünkü çok kısa." anlamına geldiğini söylüyor.

6. PETER CROUCH

Ünlü İngiliz yıldız Peter Crouch attığı gollerden sonra sevincini robot dansı ile kutluyordu. Daha sonra Crouch, İngiltere Dünya Kupası'nı kazanana kadar bu dansı yapmayacağını duyurdu.

7. PAULO DYBALA

Juventuslu genç yıldız Dybala, attığı gollerden sonra eliyle yüzünde bir maske figürü yapıyor. Yıldız oyuncu, bu hareketiyle yüzünde bir gladyatör maskesi hayal ediyormuş.

8. GABRIEL JESUS

Jesus, tuhaf gol sevincini "Top kaleye girince telefonum çalıyor. Hemen korner direğine koşup elimi kulağıma götürüyorum ve telefonu açıp 'Alo, anne!' diyorum. Çünkü annemi seviyorum ve annem tüm mutlu anlarımda beni arıyor." sözleriyle açıklıyor.

9. LEE SHARPE

Gol sevinci sırasında korner direğini bir mikrofon olarak kullanan Sharpe, yaşadığı ve yaşattığı bu özel anlar ile unutulmazlar arasındaki yerini alıyor.



