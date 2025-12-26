SPOR

Son dakika: Son 5 yılda bahis oynayan Ali Palabıyık dahil 9 hakem PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında 9 hakemin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Ali Palabıyık, Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabey, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan bu kapsamda PFDK’ya sevk edildi.

Mustafa Fidan

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son 5 yılda bahis oynayan ve aralarında Süper lig hakemi Alip Palabıyık'ın olduğu 9 hakem PFDK'ya sevk edildi.

FUBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI! ALİ PALABIYIK DAHİL 9 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bahis soruşturması kapsamında Ali Palabıyık, Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabey, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edilen hakemler olarak açıklandı.

TFF'DEN SORUŞTURMAYA DAİR AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”
PFDK’ya sevk edilen hakemler ise şu şekilde:

“Ali Palabıyık, Ali Tuna, Alper Oran, Berkay Daban, Erhan Kutlu, Halit Karacabey, Okan Akbal, Sedat Etik, Yusuf Bozdoğan.”

42 TEMSİLCİ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ! İŞTE O İSİMLER

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle; 11’i üst klasman, 21’i klasman, 2’si yeni klasman ve 8’i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilcinin tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi. Ayrıca federasyon yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF’ye istifalarını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

PFDK’ya sevk edilen temsilciler şu şekilde:

ÜST KLASMAN: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren

KLASMAN: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın

FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

