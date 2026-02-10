Serie A'ya damga vurdu! Semih Kılıçsoy için karar: Değerini şimdiden biçtiler

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde göze girdi. Yükselen performansıyla beğeni kazanan milli futbolcu için Serie A ekibinden karar çıktı.

CAGLIARI BONSERVİSİNİ ALIYOR

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, Sky Sport'a yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacaklarını açıkladı. Angelozzi, "Nasıl almayız, onu almamak delilik olurdu!" ifadesini kullandı.

GERD MÜLLER BENZETMESİ

Semih Kılıçsoy'u Gerd Müller'e benzeten Guido Angelozzi, "2005 doğumlu ve önemli bir potansiyele sahip. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Az oynadı ve etkileyici 4 gol attı. Montella bu hafta bizi ziyaret etti ve çok ilginç bir oyuncu olduğunu söyledi. Kendisi de santrfordu sonuçta." şeklinde konuştu.

"40 MİLYONLUK FUTBOLCU OLUR"

Öte yandan Angelozzi, Semih Kılıçsoy'un ilerleyen süreçteki olası değeriyle ilgili de konuştu. Cagliari'nin sportif direktörü, genç forvet için "Böyle devam ederse 40 milyon euroluk bir futbolcu olur" sözlerini sarf etti.