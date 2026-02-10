Rakamlar Konuştu: İşte kalede fark yaratanlar! Uğurcan Çakır, Ederson, Onana ve Ersin Destanoğlu

Süper Lig’de kalecilerin performansını gözler önüne seren gol beklentisi (xGOT) verileri, sezonun en dikkat çekici tablolarından birini ortaya çıkardı. Kalelerine gelen şutların kalitesi ile yedikleri gol sayısı karşılaştırıldığında, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır fark yaratan isim olarak öne çıktı.

İSTATİSTİKLER ORTAYA ÇIKARDI!

Süper Lig’de kalecilerin performansı, yalnızca yedikleri gol sayısıyla değil, kalelerinde gördükleri gol beklentisi (xGOT) verileriyle de daha net okunmaya başladı. Rakamlar, bazı file bekçilerinin takımlarını ayakta tuttuğunu, bazılarının ise beklentinin altında kaldığını gözler önüne seriyor. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, 17,76’lık xGOT değerine karşın yalnızca 11 gol yiyerek ligin en dikkat çeken isimlerinden biri olurken, refleksleri ve maç kazandıran kurtarışlarıyla yine fark yaratıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI...

Manchester United’dan Trabzonspor’a transfer olan Andre Onana ise 22,46’lık gol beklentisine karşı 22 golle bu alanda en çok eleştirilen kaleci konumunda.

Fenerbahçe’nin yıldızı Ederson 14,96 xGOT’a karşı 13 gol yiyerek istikrarlı bir görüntü çizerken, Beşiktaş’ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu’nun 14,61’lik beklentiye rağmen 16 gol yemesi, siyah-beyazlı savunma hattıyla birlikte tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İstatistikler, kaleci performanslarının puan tablosundaki dengeleri doğrudan etkilediğini bir kez daha kanıtlıyor.