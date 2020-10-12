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Futbolda 'Beyaz Kart' önerisi

FUTBOL HABERLERİ  | 12.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, futbolda centilmenlik içeren (fair-play) hareketlere 'Beyaz Kart' gösterilmesini önerdi ve uygulama hayata geçirildiğinde centilmenlik hareketlerin artacağına inandığını söyledi.

Futbolda 'Beyaz Kart' önerisi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, futbolda centilmenliğin ön plana çıkartılması için 'Beyaz Kart' uygulaması yapılması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, konuyla ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Beyaz Kart uygulaması için, bizim kadim geleneklerimizde söylediğimiz bir söz var, 'Her şey zıttıyla kaim' diye. Futbol müsabakalarında görüyoruz, centilmenlik dışı davranan veya sert davranan futbolculara sarı kart, daha tehlikeli hareket yapanlara kırmızı kart gösteriliyor. Hatta yönetici ve teknik ekibe de aynı şekilde kart gösterilebiliyor. Bunların hepsi cezalandırmaya yönelik uygulamalar. Cezanın karşılığında bir ödül de olmalı. Kötülüğü yapana ceza verdiğimiz gibi centilmenlik içerisinde olan davranışları yapanlara 'beyaz kart' göstererek, iyilikleri teşvik edelim diye düşündüm. Kötülükler cezalandırılsın ama iyilikler de mükafatlandırılsın. Çocuk eğitimininde de her zaman ceza-ödül dengesi kurulmalıdır. Kurulursa başarılı olunur. Bu mantıktan hareketle bu uygulamanın futbolla başlatılabileceğini düşünüyorum. Sadece futbol değil diğer bütün spor branşlarında da örnek olabileceğini düşünüyorum. Ülkemizin bu konuda UEFA ve FIFA’ya da rol model olabileceğini düşünüyorum."

"GENÇ SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLMENİN ZEVKİNİ TADACAKLAR"

Uygulamanın katkısından bahseden Prof. Dr. Cevdet Erdöl , "Cezalandırmayı hep kendisine sistem olarak gören genç sporcular ödüllendirilmenin zevkini tadacaklar. Top eline çarpmadığı halde penaltı veren hakeme, ‘Hayır top benim elime çarpmadı, sırtıma çarptı’ diyebilmeli. Her ne kadar ‘VAR’ sistemi devreye girmiş olsa bile hatalar tamamen ortadan kalkmış değil. Hatalar ortadan kalksa bile gençlerimize iyiliği teşvik edici ödül verilmeli. Teşvik edici anlayışla onlara alan açmalı." dedi.

"ÖDÜL MEKANİZMASI ÇOK GENİŞ"

Prof. Dr. Erdöl, "Bu uygulamanın federasyon tarafından dikkate alındığı taktirde, fair-play içerisinde beyaz kartlı sporculara farklı ödüller verebilir. Beyaz kart ödül sahibi kulüplere farklı ödüller verilebilir. Hiç kötü tezahüratta bulunmayan seyirciye farklı ödüller verilebilir. Bu ödül mekanizması çok geniş. Herkes elinden geldiğince oraya birşeyler doldurabilir." diye konuştu.

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