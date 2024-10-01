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Futbolda bir devir daha sona eriyor... Andres Iniesta futbolu bırakıyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 19:45
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İspanyol futbolunun efsanevi isimlerinden Andrés Iniesta, 40 yaşında futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı. Kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Iniesta, bu kararı 8 Ekim'de kamuoyuna açıklayacak.

Futbolda bir devir daha sona eriyor... Andres Iniesta futbolu bırakıyor!

İspanya futbol tarihinin efsane isimlerinden Andres Iniesta, 40 yaşında futbola veda ediyor.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; son olarak geçen sezon Emirates Club forması giyen 40 yaşındaki futbolcu, emeklilik kararını verdi.

8 EKİM'DE AÇIKLAYACAK

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Iniesta'nın 8 Ekim'de Barcelona'da gerçekleştireceği bir etkinlikte resmi olarak emekliliğini açıklayacağı ve gelecekte ne yapacağı hakkında konuşacağı öğrenildi.

16 SEZON BARCELONA'DA OYNADI

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1996 yılında Barcelona altyapısına katılan ve sırasıyla U16, U19 ve B takımı formalarını giyen efsane futbolcu, 2002'den 2018'e kadar A takımda mücadele etti.

Bu süre zarfında, 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere toplamda 38 kupa kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona futbol
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