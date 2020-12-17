Futbolda devrim gibi karar

Futbolda yeni kuralları uygulama veya değiştirme yetkisine sahip tek kurum olan IFAB, uzun süreden beri üzerinde çalıştığı futbolda kafa yaralanmaları ve beyin sarsıntıları konusunda önemli bir karar alarak kafa sakatlıklarında takımlara ekstra oyuncu değişikliği yapma hakkı tanıdı.
IFAB Yönetim Kurulu tarafından şimdilik geçici olarak alınan kararla birlikte ligler ocak ayından itibaren sunulacak 2 değişik varyasyondan birini seçerek uygulamaya başlayacak. IFAB test aşamasından sonra hangi varyasyonun tercih edileceğine karar vererek bunu Mart ayında toplanacak olan İcra Kurulu’nun onayına sunacak. Karar olumlu çıkarsa futbol kural kitabına girerek kalıcı hale gelecek.
-Eğer bir oyuncuda beyin sarsıntısı şüphesi olursa iki takım da normal değişiklik hakları kaybolmadan ekstra bir oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. Karşı takıma ise eşitliği sağlamak için ayrıca hak verilmeyecek.
-Aynı koşullarda takımlar 2’şer oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. Eğer bir takımda beyin sarsıntısı nedeniyle bir oyuncu oyundan çıkarsa karşı takımda da eşitlik sağlanması için otomatikman oyuncu değiştirme hakkı kazanacak. Bununla birlikte kuralın kötüye kullanılmasının önüne geçmesi amaçlanıyor.
Futbolda uzun yıllardan bu yana tartışılan kafa sakatlıklarına fiziki mücadelenin en üst düzeye çıkması nedeniyle daha sık rastlanmaya başlandı. Bu konuda sürekli uyarı yapan uzmanlar, bu tip durumlarda oyuncunun derhal oyundan çıkması gerektiğini ve kontrolden geçirilmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Uzmanlar ayrıca sahada oyunculara mutlak surette beyin konusunda uzman bir doktorun müdahalede bulunmasını söylüyor. Öten yandan uzmanlar, ortopedist olan takım doktorlarının oyuncunun durumu hakkında karar vermesinin sakıncalı olduğunu da ifade ediyor.
FIFA daha önce de Dünya Kulüpler Kupası maçlarında saha kenarında beyin konusunda uzman doktor bulundurma uygulamasının testini gerçekleştirmişti. IFAB Yönetim Kurulu dünkü toplantısında ayrıca geçici 5 oyuncu değişikliği kuralının 2021/22 sezonunun sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.
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