SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbolda devrim gibi karar

Futbolda devrim gibi karar

FUTBOL HABERLERİ  | 17.12.2020 15:43 | Son Güncelleme

Türkiye Ligi, Premier Lig, İspanya Ligi, Almanya ya da diğer liglerde yaşanan ve en çok korkulan sakatlıklardan biri olan kafa yaralanmalarıyla ilgili flaş bir karar alındı. IFAB, beyin sarsıntıları durumunda takımlara ekstra oyuncu değişikliği hakkını tanıyacak.

Futbolda devrim gibi karar

Futbolda yeni kuralları uygulama veya değiştirme yetkisine sahip tek kurum olan IFAB, uzun süreden beri üzerinde çalıştığı futbolda kafa yaralanmaları ve beyin sarsıntıları konusunda önemli bir karar alarak kafa sakatlıklarında takımlara ekstra oyuncu değişikliği yapma hakkı tanıdı.

KARAR NE ZAMAN KALICI HALE GELECEK?

IFAB Yönetim Kurulu tarafından şimdilik geçici olarak alınan kararla birlikte ligler ocak ayından itibaren sunulacak 2 değişik varyasyondan birini seçerek uygulamaya başlayacak. IFAB test aşamasından sonra hangi varyasyonun tercih edileceğine karar vererek bunu Mart ayında toplanacak olan İcra Kurulu’nun onayına sunacak. Karar olumlu çıkarsa futbol kural kitabına girerek kalıcı hale gelecek.

BU HAK HANGİ HALLERDE VERİLMEYECEK?

-Eğer bir oyuncuda beyin sarsıntısı şüphesi olursa iki takım da normal değişiklik hakları kaybolmadan ekstra bir oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. Karşı takıma ise eşitliği sağlamak için ayrıca hak verilmeyecek.

-Aynı koşullarda takımlar 2’şer oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. Eğer bir takımda beyin sarsıntısı nedeniyle bir oyuncu oyundan çıkarsa karşı takımda da eşitlik sağlanması için otomatikman oyuncu değiştirme hakkı kazanacak. Bununla birlikte kuralın kötüye kullanılmasının önüne geçmesi amaçlanıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Futbolda uzun yıllardan bu yana tartışılan kafa sakatlıklarına fiziki mücadelenin en üst düzeye çıkması nedeniyle daha sık rastlanmaya başlandı. Bu konuda sürekli uyarı yapan uzmanlar, bu tip durumlarda oyuncunun derhal oyundan çıkması gerektiğini ve kontrolden geçirilmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Uzmanlar ayrıca sahada oyunculara mutlak surette beyin konusunda uzman bir doktorun müdahalede bulunmasını söylüyor. Öten yandan uzmanlar, ortopedist olan takım doktorlarının oyuncunun durumu hakkında karar vermesinin sakıncalı olduğunu da ifade ediyor.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI UZATILDI

FIFA daha önce de Dünya Kulüpler Kupası maçlarında saha kenarında beyin konusunda uzman doktor bulundurma uygulamasının testini gerçekleştirmişti. IFAB Yönetim Kurulu dünkü toplantısında ayrıca geçici 5 oyuncu değişikliği kuralının 2021/22 sezonunun sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibindeSeyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı!
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Galatasaray'a transferde şok
Galatasaray'a transferde şok
Futbolu bırakacağı tarihi söyledi
Futbolu bırakacağı tarihi söyledi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Jese Rodriguez'in sevgilisinden itiraf: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Ataberk Dadakdeniz’den rekorluk performans
Ataberk Dadakdeniz’den rekorluk performans
Raul ve Ronaldo Karabük'te
Raul ve Ronaldo Karabük'te
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor muhtemel 11’ler
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.