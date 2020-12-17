Futbolda devrim gibi karar

Futbolda yeni kuralları uygulama veya değiştirme yetkisine sahip tek kurum olan IFAB, uzun süreden beri üzerinde çalıştığı futbolda kafa yaralanmaları ve beyin sarsıntıları konusunda önemli bir karar alarak kafa sakatlıklarında takımlara ekstra oyuncu değişikliği yapma hakkı tanıdı.

KARAR NE ZAMAN KALICI HALE GELECEK?

IFAB Yönetim Kurulu tarafından şimdilik geçici olarak alınan kararla birlikte ligler ocak ayından itibaren sunulacak 2 değişik varyasyondan birini seçerek uygulamaya başlayacak. IFAB test aşamasından sonra hangi varyasyonun tercih edileceğine karar vererek bunu Mart ayında toplanacak olan İcra Kurulu’nun onayına sunacak. Karar olumlu çıkarsa futbol kural kitabına girerek kalıcı hale gelecek.

BU HAK HANGİ HALLERDE VERİLMEYECEK?

-Eğer bir oyuncuda beyin sarsıntısı şüphesi olursa iki takım da normal değişiklik hakları kaybolmadan ekstra bir oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. Karşı takıma ise eşitliği sağlamak için ayrıca hak verilmeyecek.

-Aynı koşullarda takımlar 2’şer oyuncu değiştirme hakkına sahip olacak. Eğer bir takımda beyin sarsıntısı nedeniyle bir oyuncu oyundan çıkarsa karşı takımda da eşitlik sağlanması için otomatikman oyuncu değiştirme hakkı kazanacak. Bununla birlikte kuralın kötüye kullanılmasının önüne geçmesi amaçlanıyor.