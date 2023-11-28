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  4. Futbolda devrim gibi karar, IFAB'dan da onay çıktı! Turuncu kart geliyor

Futbolda devrim gibi karar, IFAB'dan da onay çıktı! Turuncu kart geliyor

28.11.2023 22:18 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre hayata geçirilmesi planlanan uygulama ile turuncu kart uygulamasının başlaması planlanıyor. İşte detaylar...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) futbolda yepyeni bir karara imzaya atmaya hazırlanıyor. Yeni karara göre bundan böyle sarı ve kırmızı kartın yanına turuncu kart uygulaması da eklenebilir.

ONAY VERİLDİ BİLE

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Telegraph'ın haberine göre taktik faul yapan oyuncunun turuncu kart ile 10 dakika kenarda kalmasına ilişkin uygulama, çok yakın bir süre içerisinde uygulanmaya başlanabilir. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Premier Lig'de bunun denenebileceğine onay vermiş durumda. Uygulamaya geçmek adına öngörülen kısa süre de oldukça kısa. Önümüzdeki sezondan itibaren Premier Lig gibi elit organizasyonlarda turuncu kart uygulaması devreye girebilir.

SARI İLE KIRMIZI ARASINDA KALAN POZİSYONLARDA KULLANILACAK

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EURO 2020'nin finalinde Giorgio Chiellini'nin Bukayo Saka'nın formasına asılarak durdurduğu ve kritik bir gol şansını engellediği pozisyon, futbol oyun kuralları kapsamında sarı kart ile cezalandırılmıştı. Turuncu kartın kullanım alanlarından birine bu pozisyonu referans olarak göstermek mümkün. Turuncu kartın, sarı kartın karşılamadığı ama oyundan atılma noktasında da değerlendirilemeyecek ihlallere ilişkin kullanılması bekleniyor.

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