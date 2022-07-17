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  4. Futbolda devrim niteliğinde karar! Maçlar artık saha içinden izlenebilecek! Oyuncuların vücuduna kameralar asılacak...

Futbolda devrim niteliğinde karar! Maçlar artık saha içinden izlenebilecek! Oyuncuların vücuduna kameralar asılacak...

17.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda devrim niteliğinde bir olay gerçekleşti. Bu tarihe kadar daha önce denenmemiş bu teknolojik olay taraftarlar tarafından olumlu oy aldı. Köln - Milan hazırlık maçında vücut kamerası denendi. Her oyuncunun göğüsüne yerleştirilen gizli kameralar, saha içinde olup biteni izleyenlere aktaracak.

Olivier Giroud

Olivier Giroud

FRA Fransa
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Köln ile Milan'ın yaptığı hazırlık maçında futbol tarihini değiştirebilecek bir olaya başlangıç yapıldı. Her oyuncunun vücuduna yapıştırılan gizli kameralar, karşılaşmanın saha içinden takip edilmesine olanak sağlayacak.

TAM KAYITTAYKEN GOL OLDU

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Köln'ün stoperi Hübers’in önündeki kamera, Milan'ın yıldızı Giroud'un golünü kaydetti. Vücut kamerasıyla görülen ilk gol olarak tarihe geçen o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Bu teknolojinin ne zaman genel olarak kullanılacağı hakkında ise açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Milan köln
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