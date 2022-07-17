Futbolda devrim niteliğinde karar! Maçlar artık saha içinden izlenebilecek! Oyuncuların vücuduna kameralar asılacak...

Köln ile Milan'ın yaptığı hazırlık maçında futbol tarihini değiştirebilecek bir olaya başlangıç yapıldı. Her oyuncunun vücuduna yapıştırılan gizli kameralar, karşılaşmanın saha içinden takip edilmesine olanak sağlayacak.

TAM KAYITTAYKEN GOL OLDU

Köln'ün stoperi Hübers’in önündeki kamera, Milan'ın yıldızı Giroud'un golünü kaydetti. Vücut kamerasıyla görülen ilk gol olarak tarihe geçen o anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Bu teknolojinin ne zaman genel olarak kullanılacağı hakkında ise açıklama yapılmadı.

