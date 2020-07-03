Futbolda kumpas davası, 9-20 Kasım 2020'ye ertelendi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın 2010 yılında görevden alınması üzerine 3,5 yıl başkan vekilliği görevi yapan Zihni Aldırmaz'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

Tanık Aldırmaz, FETÖ iltisakı iddiasıyla tutuklandığı, yargılandığını ve beraat ettiğini anlatarak, şu anda emeklilik hayatı yaşadığını söyledi.

Dün yapılan duruşmada dinlenilen gizli tanık "Güneş"in beyanlarını hatırlatan tanık Aldırmaz, "Anlattıkları doğru değil. Ben Serdal Adalı ve Hünkar Şevki Adalı ile 1980'li yıllarda tanıştım. Onun dışında Adalı Grubu ile bir bağlantım yok. Serdal Adalı tutuklanınca Şevki Adalı'ya geçmiş oldun ziyaretine gittim. Bu eve beni yeğenim olan Cengiz Dinçer götürdü. Gizli tanıkların beyanlarının hiçbiri doğru değil." dedi.

Tanık Aldırmaz, Serdal Adalı'nın tahliyesi için yardımcı olduğu iddialarını kabul etmeyerek, şunları söyledi:

"Bunlar doğru değil, böyle bir şey söyleme yetkim yok. Şevki Bey'e ziyaretimizde, herhangi bir talepte bulunmadı. Cengiz Dinçer ile Şevki Adalı’nın görüşmesi olmuş olabilir. 9 sene geçti, ben orada değildim. Hukuki açıdan bir yararı olur diye danışmış olabilir. Benim FETÖ ile hiçbir bağlantım olmamıştır. Ben başkan vekilliği dönemimde Altınkoza film festivallerini dahi Zaman grubuyla değil Turkuaz Medya ile yaptım. Bunlarla hiç işim olmadı."