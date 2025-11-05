SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Futbolda serbest vuruş nedir, nasıl kullanılır?

Futbol teknik kuralların uygulandığı temaslı bir spordur. Hakemler saha içerisindeki ihlallere karşı serbest vuruş kararı verebilir. Teknik kurallara aykırı ihlallerde endirekt serbest vuruş kararı ve temasın aşırılığında doğrudan serbest vuruş kararı verilir.

Futbolda serbest vuruş nedir, nasıl kullanılır?
Doğukan Bayrak

Futbolda mücadelelerin sürdürülebilirliği önemlidir. Sürdürülebilir ve rekabetçi bir futbol ikliminde hakemlerin oyun içerisindeki adil oyun koşullarını sağlaması gerekir. Futbol oyun kuralları da futbolcu sağlığının korunması, sportmenlik esaslarına uyulması, izleyiciler için güvenilir rekabetin sağlanması ve oyunun devamlılığı gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Öyle ki mücadele sırasında oyunun sekteye uğradığı zaman aralıkları her devre sonuna uzatma dakikası olarak eklenir.

Amaç futbolun dinamik olarak oynandığı vakti kesintiye uğrayan tüm durumların telafi edilmesi ve eşit şartların oluşturulmasıdır. Futbolcuların ihlal içeren davranışları haksız rekabete sebep olabilir. Söz konusu anların belirli bölümünde rakip takım lehine serbest vuruş verilerek koruma sağlanmaktadır.

Futbolda serbest vuruş nedir?

Futbol serbest vuruş, bir takım lehine verilen duran top hakkıdır. Rakip takımın çeşitli sebeplerle gerçekleşen kurallara aykırı davranışlarına istinaden verilir. Serbest vuruşlar sahanın herhangi bir noktasından kullanılabilir. Serbest vuruş sırasında baraj kurulması zorunlu değildir. Baraj kurulmasa dahi rakip futbolcular 9,15 metreden fazla yaklaşamaz.

Serbest vuruşlar ikiye ayrılır. Doğrudan serbest vuruşlar genel olarak iki takım arasındaki rakibi engellemeye yönelik yapılan davranışlardır. Bu davranışlar faul şeklinde veya kasti şekilde elle oynama ile olabilir. Doğrudan serbest vuruşlarda top doğrudan gole çevrilebilir. Endirekt serbest vuruşlar ise genellikle oyunun teknik kurallarına yönelik ihlallerdir.

Endirekt serbest vuruşu doğuran haller arasında kalecilerin topu 6 saniyeden uzun tutması gibi durumlar yer alır. Endirekt vuruşların farkı topun atıcıdan başka bir futbolcuya dokunmadan gol olamamasıdır. Serbest vuruşlar ihlalin gerçekleştirildiği noktadan kullanılır. Bu durumun tek istisnası penaltı atışlarıdır. Serbest vuruşlar takımlar için strateji ve şans anlarıdır.

Futbolda serbest vuruş nasıl kullanılır?

Serbest vuruşların kullanılmasında takımların duran top planı önemlidir. Takım stratejisine göre top ve alan paylaşımı gerçekleştirilir. Serbest vuruşlar pas, orta veya kaleye doğrudan şut olarak kullanılabilir. Serbest vuruş kuralları arasında öncelikle topun yerleştirilmesi yer alır. Hakem topun tam olarak nereye koyulması gerektiğini gösterir. Vuruş sırasında topun sabit olması gereklidir. Özellikle hızlı kullanılan serbest vuruşlarda topun tamamen durağan noktaya geçmesi zorunludur. Aksi halde hakem atışı tekrarlatır.

Hakemin işaretinden sonra serbest vuruş kullanılır. Doğrudan serbest vuruşlarda oyuncu kurallar dahilinde hızlı başlayabilir. Ancak baraj kurulması halinde hakemin barajın konumunu onaylaması beklenir. Endirekt serbest vuruşlarda ise hakem elini kaldırarak işaret verir.

Endirekt vuruşlarda top doğrudan kaleye gönderilemediği için ikinci bir oyuncuya değinceye dek hakem elini havada tutar. Bu işaret pozisyonun o an için golle sonuçlanamayacağı anlamına gelir.

Serbest vuruşu kullanan oyuncu topu süremez veya kendisine pas atamaz. Serbest vuruş ofsayt kurallarına tabiidir. Topun gönderildiği noktada rakip savunmacılarla kaleci arasında kalan oyuncu ofsaytta kalmış olur.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştıBeşiktaş 3 futbolcusundan eksik çalıştı
Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıKonyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.