Futbolda şike kumpası soruşturması! Lütfü Arıboğan ve İlhan Helvacı'ya adli kontrol talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal Savcılığa ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Arıboğan ve Helvacı 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Arıboğan, Gülüm, Helvacı ve Köksal'ın, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Futbolda şike kumpası soruşturması! Lütfü Arıboğan ve İlhan Helvacı ya adli kontrol talebi 1
Lütfi Arıboğan

ARIBOĞAN HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ

İstanbul Adalet Sarayı'nda getirilen şüphelilerden Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı, savcılıkça "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan diğer şüpheliler Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Futbolda şike kumpası soruşturması! Lütfü Arıboğan ve İlhan Helvacı ya adli kontrol talebi 2
İlhan Helvacı Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

