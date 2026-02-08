Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı

Beşiktaş Alanyaspor önünde ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Siyah-beyazlı ekipde yeni transfer Hyeon-gyu Oh sınırları zorlayan bir gole imza atarken, tribünler bu golle yıkıldı.
Beşiktaş bir duran topta ceza sahasına kalabalık geldi. Ceza sahası dışından gelen ortaya yeni transferlerden Abgbadou topu indirdi. Ceza sahası içinde kalabalıkta Güney Koreli golcü nefis bir röveşataya kalktı ve golü buldu.
Gol pozisyonunda Agbadou ile Alanayspor'lu oyuncu birbirlerine çok yakın durumdaydı.
Yan hakemin ofsayt kararını inceleyen VAR, orta hakemi kenara çağırdı. Hakem pozisyonu izledikten sonra gol kararını verdi.
Kartal da yeni transferlerden Agbadou asist yaparken, Hyeon-Gyu Oh gol attı. Öte yandan Beşiktaş'ın attığı ilk golde de penaltıyı aldıran isim de Güney Koreli golcü oldu.
