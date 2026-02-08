SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında Alanyaspor'u evinde konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-1 geride olan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının başlarında yeni transfer Hyeon-gyu Oh ile inanılmaz bir gole imza attı.

Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı
Burak Kavuncu

Beşiktaş Alanyaspor önünde ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Siyah-beyazlı ekipde yeni transfer Hyeon-gyu Oh sınırları zorlayan bir gole imza atarken, tribünler bu golle yıkıldı.

Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı 1

RÖVEŞATA İLE GOL ATTI!

Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı 2

Beşiktaş bir duran topta ceza sahasına kalabalık geldi. Ceza sahası dışından gelen ortaya yeni transferlerden Abgbadou topu indirdi. Ceza sahası içinde kalabalıkta Güney Koreli golcü nefis bir röveşataya kalktı ve golü buldu.

5 DAKİKA İZLENDİ! ÖNCE VAR SONRA ORTA HAKEM...

Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı 3

Gol pozisyonunda Agbadou ile Alanayspor'lu oyuncu birbirlerine çok yakın durumdaydı.

Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı 4

Yan hakemin ofsayt kararını inceleyen VAR, orta hakemi kenara çağırdı. Hakem pozisyonu izledikten sonra gol kararını verdi.

YENİ TRANSFERLER DEVREYE GİRDİ...

Yerçekimine meydan okuyan röveşata! Hyeon-gyu Oh stadı ayağa kaldırdı 5

Kartal da yeni transferlerden Agbadou asist yaparken, Hyeon-Gyu Oh gol attı. Öte yandan Beşiktaş'ın attığı ilk golde de penaltıyı aldıran isim de Güney Koreli golcü oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 2
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 dakikada gelen goller tibünleri çıldırttı! Hedef tahtasında o isim...16 dakikada gelen goller tibünleri çıldırttı! Hedef tahtasında o isim...
Alperen Şengün, ikinci kez All-Star!Alperen Şengün, ikinci kez All-Star!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Alanyaspor beşiktaş Hyeon-Gyu Oh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.