Dolmabahçe'de 16 dakikada gelen goller tibünleri çıldırttı! Ersin Destanoğlu ıslıklandı

Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında adeta soğuk duş yaşadı. Mücadelenin henüz 9. dakikasında Güven Yalçın’ın golüyle öne geçen konuk ekip, 16’da yine aynı oyuncunun ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı. Siyah-beyazlılar bu erken gollerle oyun disiplininden uzaklaşırken tribünlerde büyük bir hayal kırıklığı oluştu. 33. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltıdan kaydettiği gol Beşiktaş’ı yeniden maça ortak etse de ilk yarı 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

TEPKİLER DİNMEDİ!

Alanyaspor'un attığı 2 golden sonra tribünlerin hedefinde kaleci Ersin Destanoğlu vardı. Genç file bekçisi topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto edilirken, bu atmosfer takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

SOYUNMA ODASINA GİDERKEN GERİ DÖNDÜ...

İlk 45 dakikanın ardından Beşiktaş taraftarı takımı tribüne çağırarak oyunculara moral verdi. Siyah-beyazlı futbolcular alkışlar eşliğinde tribünlere giderken, tepkilerin odağındaki isim olan Ersin Destanoğlu da soyunma odasına yönelmişken geri döndü ve taraftarı alkışlayarak destek için teşekkür etti. Bu görüntü, gergin geçen ilk yarının ardından kısa süreli de olsa birlik mesajı olarak yorumlandı.

BİR İLKİ YAŞADI!

Güven Yalçın, Alanyaspor tarihinde bir Süper Lig sezonundaki her iki Beşiktaş maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.