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Futbolda yaşanan cinsel taciz skandalına bir yenisi daha eklendi! ''Bileklerimi sıktı, istediklerini yapmamı söyledi''

03.01.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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Sunderland forması giyen Jack Diamond'ın futbol kariyeri sona ermek üzere... 2023 yılında kiralandığı Lincoln City'de adı tecavüz ve cinsel saldırı iddialarına karışan Jack Diamond ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Şimdilerde Sunderland forması giyen fakat takımla antrenmanlara bile çıkamayan Jack Diamond'un 2023 yılındaki davasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinsel taciz ve tecavüz iddialarıyla yargılanan genç oyuncunun temasta olduğu kadın, yüzünü göstermeden yeni açıklamalarda bulundu.

CİNSEL SALDIRIYI REDDETMİŞTİ

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Diamond, tecavüz ve cinsel saldırıyı çıktığı mahkemede reddetmişti. Buluştuğu kadına sarılmak istediğini ve sadece fiziksel temas kurmak için hareket yaptığını iddia eden Diamond'un bu sözleri üstünde yeni açıklamalar geldi.

MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKTI

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Mahkeme ayrıca Diamond'ın başlangıçta yatakta yattıktan sonra daha fazlasını istediğini ve kadını buna zorladığı açıklandı. Söz konusu kadının, polis memurlarına verdiği ifadede, "Bana cinsel saldırıda bulunduktan sonra hiçbir şey yapamadım. Arkamı döndüm ağladım. Oldukça agresifti ve bileklerimi zorla tutup bana şiddet uyguladı. Onun dediklerini yapmam gerektiğini defalarca tekrarladı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz 10 de
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