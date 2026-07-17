Son dakika | 1488 kupon oynamış! Kulüp yöneticilerine 'bahis' kıskacı: 19 kişilik listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler de var

Son dakika haberi: Türk futbolunu sarsan bahis soruşturmasında yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketleri, 2020-2026 yıllarına ait platform verileri ve MASAK analizleri üzerinden mercek altına alındı. Elde edilen önemli bulguların ardından ekipler İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İSİM İSİM BELLİ OLDU

Hakkında işlem yapılan isimler de belli oldu. Liste şu şekilde:

- Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

-⁠ ⁠Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Murat Şabablı (Boluspor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ali Şen (Boluspor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.

- ⁠Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Maruf Güneş (Galatasaray): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

- ⁠Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü): Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Operasyonu ve soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz.

"BAHİS ŞİKESİ VE YASA DIŞI BAHİS İDDİALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİTLERE ULAŞILDI"

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet, bahis şikesi ve yasa dışı bahis iddialarına ilişkin önemli tespitlere ulaşılmıştır.

19 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş; Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş; 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamlı soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

'TEMİZ FUTBOL' VURGUSU

Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir."

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTerdogan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması;… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 17, 2026