Futbolda yeni kriz! UEFA'nın kararına tepkiler çığ gibi... Futbolcular böyle protesto etti!

Futbolda yeni bir tartışma büyüyor… UEFA’nın, LaLiga’daki Villarreal–Barcelona ve Serie A’daki Milan–Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay vermesi büyük yankı uyandırdı.

SAHADA PROTESTO ETTİLER

Karara hem futbolseverlerden hem de kulüplerden tepkiler gelirken, sahada ilk protesto gerçekleşti.

20 SANİYE TOPA DOKUNMADILAR

LaLiga’da 9. haftanın açılışında oynanan Real Oviedo–Espanyol maçında futbolcular, kararı protesto etmek için ilk 20 saniye boyunca topa dokunmadı.

Yayıncı kuruluş bu anları ekrana getirmemeyi tercih ederken, stadyumdaki taraftarlar protestoyu fark etti. Reji, bu sırada stadyum dışı görüntülerle yayına devam etti.