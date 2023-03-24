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Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi! Artık penaltılardan önce...

24.03.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, yeni kurallarıyla müsabakalarda yaşanacak değişiklikleri açıklamaya devam ediyor. IFAB, yeni kuralını ise kaleciler için getirdi. Dünya futbolunda kullanılacak olan penaltılar öncesinde birçok kaleci, kale direği ve ağlara dokunarak kendilerine göre konsantrasyon yenilemesi yapıyordu. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, kalecilere bu konuda engel getirdi. İşte detaylar...

Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi! Artık penaltılardan önce...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

PENALTI ATIŞI GECİKMEYECEK

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Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

DİREK VE AĞLARA DOKUNMAK YASAK

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Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

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Söz konusu kural, bu sezon uygulanmayacak ve gelecek sezonun başından itibaren yürürlüğe girecek.


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Spor Toto Süper Lig penaltı futbol atan sezon da, yapılan açıklama

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