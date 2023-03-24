Futbolda yepyeni bir kural! Kalecilere yasak geldi! Artık penaltılardan önce...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Organizasyondan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

PENALTI ATIŞI GECİKMEYECEK

Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

DİREK VE AĞLARA DOKUNMAK YASAK

Karara göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

Söz konusu kural, bu sezon uygulanmayacak ve gelecek sezonun başından itibaren yürürlüğe girecek.



