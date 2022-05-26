Futbolda yılın skandalı! Kupa töreninde takım arkadaşını tokatladı

Tüm dünya yaşanan bu skandalı konuşuyor. Roma'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmasının ardından kutlama yaptığı anlardaki o detay gözlerden kaçmadı. İki oyuncu, maç sonunda verdikleri görüntülerle izleyenleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

TAKIM ARKADAŞINI TOKATLADI

Felix Afena-Gyan'ın, Roma'nın Avrupa Konferans Ligi finalinde kazandığı zaferin ardından takım arkadaşı Gianluca Mancini ile maç sonrası bir arbede yaşadığı açıkça görülüyor. Gianluca Mancini'nin takım arkadaşı Felix Afena-Gyan'a tokat attığı ve o anlarda çok sinirlendiği kameralara yansıdı. Bu olayın ardından Mancini suçlamaları kabul etmedi ve yalnızca şaka yaptığını ileri sürdü. Romalı taraftarlar bu duruma inanmadı ve Mancini'nin ceza alması için imza kampanyası başlattı.

BİR DÖNEM KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da genç futbolcu Felix Afena-Gyan, gece kulübünde görülmesi ve antrenmana geç kalması sebebiyle 19 yaş altı takımına gönderilmiş ve bir süre kadro dışı bırakılmıştı.

