Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Daniel Sturridge ilk açıklama geldi.
Ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezasının da 150 bin sterlin olarak güncellendiği belirtildi.
Yasağın dünya çapında geçerli olduğu ifade edilirken 2 haftalık cezasını geçen yıl çeken Sturridge'in 4 aylık men cezasını 17 Haziran'da tamamlayarak sahalara döneceği duyuruldu.
Daniel Sturridge, konuyla ilgili ilk açıklamayı resmi Instagram hesabından yaptı. Sturridge, "Futboldan men cezası aldığım için katkıda bulunamayacağım Trabzonspor'dan para almaya devam etmem doğru olmazdı. Trabzonspor ailesine, takım arkadaşlarıma, teknik heyet, sağlık ekibi, başkan, başkan yardımcısı ve tüm yönetime teşekkür ediyorum. Ben ya da başkası bahis yapmadı. Bahis şirketleri oyuncuların transferleriyle ilgili bahisleri kaldırmalı" dedi.
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