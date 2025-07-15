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Futbolseverlere müjde! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş karar... Arial font kaldırılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin uzun süredir şikayet ettiği Arial font’u kaldırmaya hazırlanıyor.

Futbolseverlere müjde! Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş karar... Arial font kaldırılıyor
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), formalarda yer alan futbolcu isimleri ve forma numaralarında kullandığı Arial yazı fontunu değiştirmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin uzun bir süredir şikayet ettiği tek tip yazı fontu önümüzdeki hafta yapılacak toplantı ile değişmesi bekleniyor.

KURAL KALDIRILIYOR

Futbolseverlere müjde! Türkiye Futbol Federasyonu ndan flaş karar... Arial font kaldırılıyor 1

Ekol Tv’nin paylaştığı bilgiye göre haftaya yapılacak olan toplantıdan Arial yazı tipinin formalarda kullanım zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar çıkması bekleniyor.

ARTIK DAHA YARATICI OLABİLECEK

Futbolseverlere müjde! Türkiye Futbol Federasyonu ndan flaş karar... Arial font kaldırılıyor 2

12 yıldır kullanılan ve taraftarlarca sıkıcı ve tek düze görülen Arial yazı fontu artık tarih olmak üzere. Bu değişiklik ile birlikte kulüpler yazı fontu konusunda daha özgün ve yaratıcı font tercih edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu forma
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