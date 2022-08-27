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Futsal: UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu

27.08.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişlispor, F Grubu'ndaki son maçında Gürcistan'ın Georgians takımına 7-4 yenildi - Grubu 3 galibiyetle lider tamamlayan İsveç temsilcisi Örebro, eleme turu B aşamasına katılma hakkı kazandı

KOCAELİ (AA) - Şişlispor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ön eleme turu F Grubu'ndaki son maçında Gürcistan temsilcisi Georgians'a 7-4 mağlup oldu.

İzmit ilçesindeki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Georgians, ilk yarıyı 5-1 önde bitirdi.

Maçtaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Gürcistan temsilcisi, salondan 7-4 galip ayrıldı. Şişlispor'un golleri Melih Özkul (2), Mehmet Yiğit ve Eray Akkaya'dan geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise İsveç'in Örebro takımı, Almanya ekibi Stuttgarter Futsal 2020'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından F Grubu'nu 3 galibiyetle lider tamamlayan Örebro, eleme turu B aşamasına katılma hakkı kazandı.

Georgians 6 puanla ikinci, Stuttgarter Futsal 2020 ise 3 puanla üçüncü oldu. Grubunda 3 maçta puan alamayan Şişlispor ise son sırada turu tamamladı.

Eleme turu B aşamasında gruplarını lider bitiren takımlar, "elit tur" müsabakalarında mücadele etme hakkı kazanacak.

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