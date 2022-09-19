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Future Cup 2022 yarışmasına kayıtlar başladı

19.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casper, 155 bin TL ödül havuzuna sahip bir turnuvaya daha imza atıyor

İSTANBUL (AA) - Casper Excalibur, Intel, MediaMarkt ve Microsoft'un düzenlediği 155 bin TL'lik ödül havuzuna sahip Future Cup 2022 Turnuvası'nın kayıt süreci başladı.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de eleme maçlarının oynanacağı turnuvada finaller ise 30 Eylül'de Twitch yayıncısı Mert "RRaenee" Yılmaz'ın kanalından canlı yayınlanacak.

e-spor dünyasının en çok oynanan ve takip edilen oyunlardan biri Counter-Strike Global Offensive, bu kez de Casper Excalibur ile ödüllü bir turnuvayla oyunseverlere "merhaba" diyor. 2 kişiden oluşan takımların kayıt sürecine başladığı Future Cup 2022 Turnuvası’nın ödül havuzu da oyuncuları sevindirecek. Turnuva birincisine 60 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne 20 bin TL'lik MediaMarkt hediye çeklerinin dağıtılacağı turnuvada, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7’şer bin TL'lik hediye çekleri de verilecek.

Takımların "Short Dust, Short Nuke ve Inferno" haritalarında mücadelelerini gerçekleştireceği turnuvada 2v2 bomba kurma modu ile maçlar oynanacak.

Maçlar, 16 round üzerinden oynanırken, 9 round kazanan takım galip sayılacak.

Eleme mücadeleleri bir haritayı kazananın üst tura çıktığı Bo1 formatında, final karşılaşmaları ise maksimum 3 haritada oynanan maçlardan 2 haritayı ele geçirenin mücadeleyi kazandığı Bo3 formatında oynanacak.

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