EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Futuvvetname nedir? Önemi nedir? Futuvvet anlayışı toplumda nasıl şekillenir?

Futuvvetname nedir? Önemi nedir? Futuvvet anlayışı toplumda nasıl şekillenir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.12.2024 18:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir öğreti, bir inanç, bir kültür olarak kabul edilen ve tanımlanan tasavvuf içinde çeşitli kavramlar bulunur. Süfizm ya da süfilik olarak da bilinen tasavvuf, kelime olarak Farsça kökenlidir. Kökenlerinin neye dayandığı konusunda net bir bilgi açıklanmamıştır. Ancak bu konuda çeşitli anlatılar vardır.

Futuvvetname nedir? Önemi nedir? Futuvvet anlayışı toplumda nasıl şekillenir?

Mutasavvıflar süfizmin tanımını çeşitli şekillerde yaparlar. İnsanın aklı yolu ile ulaşamadığı çeşitli ilahi gerçekleri bu sayede anladığı ya da anlamlandırabileceği düşünülür. Önemli kabul edilen iki boyutu vardır. Biri yatay diğeri ise dikey boyut olarak adlandırılmıştır. Dikey boyutta insanın özünü bulması yatay boyutta ise dünyevi ilişkilerde uyum hedeflenir. Tasavvufa ait çeşitli kavramlar ve terimler kullanılır. Alçakgönüllülük, eli açıklık, hoşgörü, yiğitlik, dünya malına önem vermemek gibi çeşitli ahlak ve etik temellere dayanan fütüvvet de bu kavramlar arasında yer alır.

Bir teşkilat olarak fütüvvet Horasan’dan Bağdat’a, Orta Doğu’ya yayılmış ve Selçuklular döneminde Anadolu’ya gelmiş olan bir teşkilat olarak bilinir. Köklü bir geçmişi olmasının yanı sıra son derece önem verilen bir kavram ve ahlak anlayışıdır. Toplumu ve bireyi odağına alan fütüvvet kavramı doğru, dürüst ve erdemli olarak yaşamayı gerektirir.

Futuvvetname nedir?

Fütüvvet kelimesinden türemiş olan futuvvetname, Orta Çağ’da İslam dünyasında en çok da Osmanlı İmparatorluğu’nda adı geçen erdemli tavırlar, ahlaki değerler, toplumun içindeki ideal kabul edilen rol modelleri hakkında yazılmış olan tüm metinlere verilen bir isimdir. Bu tür yazılar ve eserler, bir kişinin toplum içinde nasıl davranışlarda bulunması gerektiğine dair rehberlik etme görevi taşır. Özellikle de gençler için bir kılavuz olarak kabul edilmiştir.

Bir tasavvuf kavramı olarak kullanılan fütüvvet kavramı, tasavvufta bir mesleki birlik, bir akım, dini birlik, esnaf oluşumu ya da Anadolu’da 13. yüzyıldan itibaren görülen örgütlenmiş esnaf birlikleri ya da zanaatkarlar için de kullanılan bir kelimedir. Kökü ise feta kelimesi olarak bilinir. Sadece çeşitli erdemleri öğütlüyor olması nedeni ile değil başka açılardan da son derece önemli kabul edilir.

Futuvvetname neden önemlidir?

Futuvvetnamenin önemi çeşitlilik gösterir. Farklı başlıklar altında açıklanan önemi şu şekilde ifade edilebilir:

  • Ahlaki ve toplumsal açıdan rehber niteliğinde olması
  • Ahilik ve Lonca sistemi ile ilişkili olması
  • Toplumsal birliği ve beraberliği sağlaması
  • Edebiyat ve kültürel miras açısından değerli olması

Futuvvet anlayışı toplumda nasıl şekillenir?

Sadece Osmanlı toplumunda değil daha geniş bir alanda İslam dünyasında da farklı farklı şekillenen fütüvvet anlayışı ahilik, zanaatkarlar, toplumsal değerler ve sınıf yapıları, birey, toplum gibi çeşitli açıklardan şekillenmiştir. Bu durumlar şu şekilde açıklanabilir:

  • Ahilik ve zanaatkarlar: Özellikle ahilik teşkilatında büyük bir öneme sahip olan fütüvvet anlayışı hem ticaret hem de ahlaki kurallar üzerinde bazı kurallar içerir. Ticari çıkarların peşinde koşmak yerine adaleti ve dürüstlüğü yüceltir ve zanaatkarların işbirliği içinde çalışması gerektiğini yardımlaşması gerektiğin öğütler.
  • Özellikle köleler ve serbest olan kişiler arasında çeşitli farklar bulunsa da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki fütüvvet anlayışı her kesimden kişiye aynı oranda rehberlik etmeyi hedeflemiştir.
  • Hem bireysel davranışlarda hem de toplumsal sorumluluk konusunda da öğütler veren fütüvvetname kişilerin birbirlerine saygıyla, anlayışla ve hoşgörü ile yaklaşması öyle davranması gerektiğini savunur.
  • Gençleri odağına alan futuvvetname, onların eğitimleri yalnızca mesleki beceriler olarak değil aynı zamanda birey olarak topluma hizmet edebilecekleri biçimde kendilerini geliştirmelerini de önerir. Topumun gençlerin etik ve ahlaki kurallara uyması sayesinde gelişeceğini ve ilerleyebileceğini söyler.
Anahtar Kelimeler:
konu anlatım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Anlaşamadılar! Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bir kez daha reddetti! İşte sebebi...

Anlaşamadılar! Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bir kez daha reddetti! İşte sebebi...

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Tüm çalışanları ilgilendiriyor '1,3 milyon TL yerine 400 bin TL'

Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

Eşleri, çocukları ve serveti... Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.