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Fuzul’den dayanışma ekonomisi ile 5 bin Faizsiz Konut Finansmanı kampanyası

18.10.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal: - "5.000 Faizsiz Konut Finansmanı kampanyamızla Türkiye’nin dört bir yanında, faiz yüküyle uğraşmadan düşük maliyetlerle ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirerek 30 yıldır başarıyla uyguladığımız dayanışma ekonomisiyle tanıştıracağız"

İSTANBUL (AA) - Fuzul, dayanışma ekonomisi ile 5 bin kişiye özel olarak organizasyon bedelinde yüzde 35’e varan indirim fırsatı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana yüz binlerce kişinin ev, otomobil ve çatılı iş yeri ihtiyacına çözüm olan Fuzul, tasarruf finansman sisteminin özünü dayanışma ekonomisiyle yeniden tanımlıyor.

Şirket, dayanışma ekonomisi felsefesini temel alan "5.000 Faizsiz Konut Finansmanı Kampanyası" ile de sektördeki öncü konumunu koruyor. 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek kampanya ile Fuzul, 5 bin kişiyi, organizasyon bedelinde yüzde 35’e varan indirimlerle ev sahibi yapacak.

Katılımcılar kampanya dâhilinde, peşinatlı ya da peşinatsız, çekilişli ya da çekilişsiz modeller sayesinde kendi belirledikleri taksit tutarları ile Türkiye’nin istedikleri şehrinde faizsiz ev sahibi olabilecek. İsteyenlerin düşük taksitlerle evlerine kavuşabileceği kampanyada ayrıca yüksek taksit oranları ile erken teslim avantajı da bulunuyor.

- "Türkiye’nin yarınları için fırsatlar sunmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Fuzul olarak Türkiye’nin yarınları için fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. 5.000 Faizsiz Konut Finansmanı kampanyamızla Türkiye’nin dört bir yanında, faiz yüküyle uğraşmadan düşük maliyetlerle ev sahibi olmak isteyenleri bir araya getirerek 30 yıldır başarıyla uyguladığımız dayanışma ekonomisiyle tanıştıracağız. Herkesin ekonomik imkânları dâhilinde destek olacağı güç birliği ile kampanyamıza katılan herkesi ev sahibi yapacağız. Dayanışma ekonomisine yeni bir soluk kazandırmayı amaçladığımız, sektörde ilk olacak kampanyanın çok fazla yankı bularak herkese faydalı olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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