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G.Saray'da aylardır beklenen transfer sonunda gerçekleşiyor! Forma numarası bile belli

04.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Gedson Fernandes'in yeniden takıma kazandırılması an meselesi. Takımdaki yeri bile şimdiden hazır olan Portekizli yıldız, 10 numaralı formayı giyecek ve pozisyon olarak merkezde oynayacak. Cicaldau ise on numara pozisyonunda hücum aksiyonlarının önemli bir parçası olacak.

G.Saray'da aylardır beklenen transfer sonunda gerçekleşiyor! Forma numarası bile belli
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da transfer mesaisi tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formanın yeni sahibini buldu. Sezon başında da takıma kazandırmak için büyük çaba sarf edilen Gedson Fernandes'in, ara transfer döneminde parçalı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

CICALDAU'NUN İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Sabah'ın haberine göre, Ara transfer döneminde Benfica'dan gelmesine kesin gözüyle bakılan Gedson, 10'u sembolik olarak giyecek. Portekizli yıldız 8 numara pozisyonunda görev yapacak. Berkan-Taylan-Aytaç üçlüsünden birini ön libero olarak kullanacak Fatih Terim, orta saha-hücum arasındaki bağlantıyı Gedson Fernandes'e verecek. 23 yaşındaki Portekizli oyuncunun gelişiyle takım içinde en çok rahatlayan isim Cicaldau olacak.

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HEDEFTE DİNAMİK ORTA SAHA KURGUSU VAR

Rumen futbolcu saha içinde 10 numara gibi oynayacak ve kendisinden beklenen asist-gol katkısı artacak. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, ikinci yarı planlarını Berkan-Gedson- Cicaldau üçlüsüne göre yapmaya başladı. Dinamik oyunculardan kurulu bu orta saha ile sarı-kırmızılılar, ligdeki kötü gidişata son vermeye ve çıkışa geçmeye çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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