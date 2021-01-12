G.Saray'da ırkçılık krizi! Belhanda...

Galatasaray Kulübü Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi olan Cem Emiroğlu, kişisel Twitter hesabından Sarı Kırmızılı ekibin 10 numarası Younes Belhanda'yı topa tuttu. Galatasaray'ın 4-3 kaybettiği Konyaspor maçının ardından Belhanda'nın gönderilmesi gerektiğini belirten Emiroğlu, Faslı oyuncu hakkında sert ifadeler kullandı ve ''Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak? Yazıklar olsun. Kuruş değeri yok bu herifin. Gönderin gitsin. 90 dakika boyunca 2 ara pas yapacak, milyon euro götürecek. Ne güzel İstanbul. Fatih Terim'in Belhanda aşkını bir türlü anlamadım. Anlayan varsa anlatsın.' paylaşımını yaptı.

Bu ifadelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Belhanda lehine tweetler attı ve Emiroğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Emiroğlu'nun 'bedevi' kelimesini kullanmasına sinirlenen bir grup taraftar, Emiroğlu'nun bir an önce Sarı Kırmızılı ekipteki görevi görevinden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı.

BELHANDA'DAN CEVAP GELDİ

Younes Belhanda, Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirilere kişisel Instagram hesabından yanıt verdi. Bu yorumların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Faslı oyuncu, ''Önce bir hakem tarafından, 'negro' tabirine maruz kaldık, bugün bedevi unvanı kazandık. Bu ırkçılık ne kadar ileri gidecek! Futbolumu beğenmeyebilirsiniz ancak 'bedevi' diyerek bir toplumu, milleti küçük göremezsiniz. Bunun kimseye yararı olmaz. Ben kökenimi asla inkar etmeyeceğim, kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedevi'' paylaşımını yaptı.

