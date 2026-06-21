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G.Saray'da yüzyılın transfer bombası! Osimhen için dudak uçuklatan rakam: 125 Milyon Euro...

Galatasaray'da Victor Osimhen depremi yaşanıyor! Ünlü spor gazetecisi Haluk Yürekli'nin ortaya attığı iddiaya göre; sarı-kırmızılı kulübe, Nijeryalı dünya yıldızı için Türk futbol tarihine geçecek astronomik bir teklif yapıldı: Tam 125 Milyon Euro!

G.Saray'da yüzyılın transfer bombası! Osimhen için dudak uçuklatan rakam: 125 Milyon Euro...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray'da, Victor Osimhen konusunda yer yerinden oynayacak sürpriz bir gelişme yaşandı. Takıma katıldığı günden bu yana hem taraftarın sevgilisi olan hem de üstün performansıyla dünya basınının manşetlerinden düşmeyen Nijeryalı süperstar için, kapalı kapılar ardında devasa bir transfer operasyonunun yürütüldüğü iddia edildi.

125 MİLYON EURO TRANSFER TEKLİFİ

G.Saray da yüzyılın transfer bombası! Osimhen için dudak uçuklatan rakam: 125 Milyon Euro... 1

Spor gazetecisi Haluk Yürekli'nin paylaştığı ve gündeme bomba gibi düşen son dakika bilgisine göre; dünya devlerinin peşinden koştuğu Victor Osimhen için Galatasaray yönetimine akılalmaz bir teklif ulaştı.

Yürekli'nin iddiasına göre, kapıyı çalan kulübün masaya koyduğu bonservis bedeli tam 125 Milyon Euro. Bu inanılmaz rakam, gerçek olması halinde sadece Türkiye için değil, dünya futbol tarihinin de en flaş ve ses getiren transfer operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİ BAŞTAN YAZILABİLİR

G.Saray da yüzyılın transfer bombası! Osimhen için dudak uçuklatan rakam: 125 Milyon Euro... 2

125 Milyon Euro'luk astronomik teklifin Galatasaray yönetiminde nasıl bir yankı uyandırdığı ve sürecin nasıl ilerleyeceği ise büyük bir merak konusu. Sarı-kırmızılı idarecilerin, bu tarihi teklifi masaya yatırmak için durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.

Eğer bu iddialar resmiyete dökülür ve transfer bu bedelle gerçekleşirse, Süper Lig'den yurt dışına yapılan en pahalı oyuncu satışı rekoru bir daha kırılması çok güç bir seviyeye taşınmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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