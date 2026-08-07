Beşiktaş -Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda 1-0 galip geldiği Hradec Kralove ile İstanbul'da rövanş maçına hazırlanıyor.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Rashica, İlhan Fakılı, Oh.
Hradec Kralove: Zadzaril, Uhrincat, Cihak, Cech, Darida, Dancak, Kucera, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.
Karşılaşmanın yayıncı kanalı henüz resmi olarak duyurulmadı.
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