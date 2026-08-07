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Beşiktaş -Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove takımını evinde ağırlıyor. Siyah-beyazlıların kritik mücadelede sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i belli oldu. Futbolseverler ise rövanş karşılaşmasının tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte temsilcimizin play-off turu öncesindeki Hradec Kralove karşılaşmasının bilgileri...

Beşiktaş -Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda 1-0 galip geldiği Hradec Kralove ile İstanbul'da rövanş maçına hazırlanıyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER!

Beşiktaş -Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 1

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Rashica, İlhan Fakılı, Oh.

Hradec Kralove: Zadzaril, Uhrincat, Cihak, Cech, Darida, Dancak, Kucera, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA? NE ZAMAN?

Beşiktaş -Hradec Kralove maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 2

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.

Karşılaşmanın yayıncı kanalı henüz resmi olarak duyurulmadı.

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