G.SARAY'DA ZAMAN GENÇLERİN ZAMANI! GİTMELİ Mİ KALMALI MI?

Galatasaray sahaya Günay, Arda Ünyay, Kazımcan, Gökdeniz ve Ahmed Kutucu gibi yedeklerle çıktı. Ahmed Kutucu her ne kadar gol atarak galibiyeti getirse de bana göre bu seviyelerden uzak bir oyuncu. Maç içindeki sprint sayısı çok az, rakiplerini bire bir de çalımla geçme sayısı çok çok az. Ceza sahası çevresinden attığı şutlar iyi olsa da sadece bu özellik sizi Galatasaray'da barındırmaz. Günay için söyleyecek çok fazla söz yok. İyi bir yedek kaleci, tecrübesiyle her zaman güven veriyor diyebiliyorum. Arda Ünyay için geleceğin stoperi gibi üst noktadan konuşmak yerine, daha temkinli olmakta fayda var. Altyapı kontenjanından olması sebebiyle Avrupa'da elinizi kolaylaştırıyor olabilir ama bu oyuncunun oynaması gerek. Fikrimce Süper Lig'den orta sıralardaki bir takıma kiralık verilmesi kariyeri adına çok uygun olacaktır. Döndüğünde rotasyonun vazgeçilmez parçalarından olabilir.

Kazımcan Karataş, Eren Elmalı'nın yokluğunda çok iyi katkı verdi. Beklemediğimiz bir performanstı aslında bu. Eren'in bahis operasyonundan aldığı ceza sonrası bir de üstün Jakobs'un sakatlıkları eklenince, Kazımcan sahaya resmen kartvizit bıraktı. Çok çok büyük etki gösterdi de maç mı aldırdı? Hayır ama görevini yaptı. Zaten bu kadar uzun süre top oynamayan ve yedek bile olamayan oyuncudan kimse de maç kazandırmasını bekleyemezdi. Aksine maç kaybettirmemesi yeterliydi öyle de oldu.

Gökdeniz Gürpüz B.Dortmund u17 takımından Galatasaray u19 takımına transfer edilirken potansiyeline inanılan bir isimdi. Daha çok genç ve fırsat verildiğinde kendini geliştirebilecek bir isim. Kupa onun için büyük bir şans. Okan hoca da oan güvendi ve maçın son dakikalarında oyundan aldı onu. Umarım ki tüm kupa maçlarında oynar ve kendini gösterebilir. Kupa maçları da bunun için çok iyi bir fırsat.