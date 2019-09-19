G.Saray'ı yakından ilgilendiren maçta PSG şov yaptı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, A Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 1 puan alarak başladı. A Grubu'nun diğer maçında ise iki dev ekip Real Madrid ve PSG, Paris'te karşı karşıya geldi. PSG'nin 3-0 kazandığı maçın gollerini daha önce Real Madrid forması da giyen Arjantinli yıldız Angel di Maria (2) ve Meunier attı. Fransız ekibi PSG bu sonuçla 3 puana ulaştı ve ilk maçlar sonunda A Grubu'nun zirvesine yerleşti.

D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ise konuk olduğu Atletico Madrid karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. İtalya temsilcisinin gollerini, 48. dakikada Juan Cuadrado ve 65. dakikada Blaise Matuidi, İspanya ekibinin gollerini ise 70. dakikada Stefan Savic ve 90. dakikada Hector Herrera attı.