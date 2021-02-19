G.Saray scout ekibi yeni Hagi'yi buldu!: Olimpiu Morutan

Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

1.5 YILDIR YAKINDAN İZLENİYOR

Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

18 MAÇTA 4 GOL VE 10 ASİST

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

