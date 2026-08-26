Mostafa Mohamed geri döndü! Bonservis bedeli şaşırttı

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, hücum hattına çok konuşulacak bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak üzere.

BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON EURO

Fransız pazarının önde gelen yayın organlarından L'Equipe'in haberine göre; Konyaspor, Nantes forması giyen 28 yaşındaki santrforun transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı temsilcimizin bu transfer için Fransız ekibine 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Bir dönem Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Mısırlı milli golcünün, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.