SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor

Mostafa Mohamed geri döndü! Bonservis bedeli şaşırttı

Süper Lig ekibi Konyaspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız basını, yeşil-beyazlıların bu transfer için 1 milyon Euro bonservis ödeyeceğini duyurdu.

Mostafa Mohamed geri döndü! Bonservis bedeli şaşırttı
Emre Şen

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, hücum hattına çok konuşulacak bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı yönetim, Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak üzere.

BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON EURO

Fransız pazarının önde gelen yayın organlarından L'Equipe'in haberine göre; Konyaspor, Nantes forması giyen 28 yaşındaki santrforun transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Yeşil-beyazlı temsilcimizin bu transfer için Fransız ekibine 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Bir dönem Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Mısırlı milli golcünün, sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş için gemileri yaktı! 'Beni gönderin' dedi, idmana çıkmadıBeşiktaş için gemileri yaktı! 'Beni gönderin' dedi, idmana çıkmadı
Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Osimhen'in yanına 30 milyon Euro'luk gol makinesiGalatasaray yeni golcüsünü buldu! Osimhen'in yanına 30 milyon Euro'luk gol makinesi
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.