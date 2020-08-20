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G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina'dan flaş paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.08.2020 18:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istediği, Beşiktaş'ın da transferi için devrede olan Mario Lemina'nın sosyal medyadan "Bugün günlerden Galatasaray" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina'dan flaş paylaşım

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. 26 yaşındaki futbolcu yaptığı bu paylaşımla adeta dönüş sinyali verdi.

"BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY"

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılmaya başlayan Mario Lemina paylaştığı fotoğrafa, 'Bugün günlerden Galatasaray' notunu düştü. Gabonlu futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladığı şeklinde yorumlandı.

lemina

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