G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina'dan flaş paylaşım

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. 26 yaşındaki futbolcu yaptığı bu paylaşımla adeta dönüş sinyali verdi.
Adı son dönemde Beşiktaş ile anılmaya başlayan Mario Lemina paylaştığı fotoğrafa, 'Bugün günlerden Galatasaray' notunu düştü. Gabonlu futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladığı şeklinde yorumlandı.
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