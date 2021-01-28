SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

28.01.2021 20:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes ile anlaştığı kaydedildi.

İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, orta sahada alternatif isimlerle de temaslarını sıklaştırdı.

İtalyan basınından Alessio Alaimo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, daha önce de temasa geçilen Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti.

OYUNCU GELMEYE HAZIR

22 yaşındaki orta saha ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, kulübü Benfica ile de kiralık anlaşması üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 60 MİLYON EURO

Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon euro olarak belirlemişti.

Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
G.Saray'dan bir transfer hamlesi dahaG.Saray'dan bir transfer hamlesi daha
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

G.Saray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var

G.Saray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var

West Bromwich, Diagne'yi kiraladı

West Bromwich, Diagne'yi kiraladı

Yeni teknik direktör resmen belli oldu

Yeni teknik direktör resmen belli oldu

Sezon sonunda Galatasaray yolcusu

Sezon sonunda Galatasaray yolcusu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe, Mesut Özil'in maliyetini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in maliyetini resmen açıkladı

Süper Lig devinden Boupendza bombası

Süper Lig devinden Boupendza bombası

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Diğer Haberler

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

G.Saray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a 5 milyon euroluk teklif

G.Saray'dan bir transfer hamlesi daha

Galatasaray'da Diagne kadroda yok

Galatasaray'da Diagne kadroda yok

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

DeAndre Yedlin sezon sonunda Galatasaray yolcusu

Sezon sonunda Galatasaray yolcusu

Galatasaray'da Diagne gidiyor, Jörgensen yolda

Diagne'nin yerine gelecek isim belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.