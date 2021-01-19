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G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.01.2021 11:20 | Son Güncelleme

Yılbaşı gecesi havai fişekin patlaması sonucu gözünden yaralanan ve 18 gündür tedavi gören Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin mayıs ayına kadar hastanede tedavisine devam edileceği öğrenildi.

G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak

Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a kötü haber geldi.

Patlama sonucu görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve 18 gündür tedavi gören Norveçli futbolcunun mayıs ayına kadar hastanede kalacağı bildirildi.

ÇOCUKLARINI EĞLENDİRMEK İSTERKEN YARALANDI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

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