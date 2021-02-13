Gabriel Margarit: Önemli bir üç puan kaybettik

Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor evinde BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabaka Erzurumspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, bugünden sonra daha sıkı ve fazla mücadele etmeleri gerektiğini ve kaybedilen 3 puanı bir sonraki maçta geri kazanmak istediklerini belirtti.

GABRİEL MARGARİT AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Samudica hocamız burada olmadığı için üzgünüm. Soyunma odasında doktorumuzla beraber. Kendini iyi hissetmiyor. Bizim için çok önemli olan 3 puanı kaybettik. Bugünden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecek maçta kaybettiğimiz 3 puanı geri kazanmamız gerekiyor. Uyanmamız ve ayağa kalkmamız gerekiyor. Eğer ayağa kalkamazsak çok geç olabilir. 3 günde bir maç oynuyoruz. Eksiklerimiz vardı. Oyuncular yavaş yavaş geri geliyorlar. Gerçekten kolay değil. Bütün lig bizim sırtımızda"

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

