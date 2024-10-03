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Gabriel Sara: "Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz”

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 09:19
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Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, "Biz bütün gücümüzle gideceğiz her maçı, her mücadeleyi kazanmak için. Gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.

Gabriel Sara: "Kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz”

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray, yarın TSİ 19.45’te Rigas Skola ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar müsabakanın İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayarak bugün Letonya’ya gitti. Galatasaray’da Gabriel Sara, Teknik Direktör Okan Buruk ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oynayacakları her maçı kazanmak istediklerini belirten Sara, "Tabii ki önemli bir maç. İlk Avrupa maçımızı kazanmıştık, çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Bunu devam ettirmemiz lazım. Her zaman kazanmak istiyoruz. Önemli ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi’nde kolay maç yoktur. Biz bütün gücümüzle gideceğiz her maçı, her mücadeleyi kazanmak için. Gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BU SEZONU DA YİNE ŞAMPİYONLUKLA BİTİRECEĞİZ"

Brezilyalı futbolcu, takımda olduğu için mutlu olduğuna vuru yaparak, "Şu anda harika hissediyorum. Açıkçası farklı bir başlangıç oldu. Championship’ten geldim. Burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa Ligi’nde bu takımla mücadele etmekten dolayı da mutluyum. Kulübün tarihini bildiğim ve taraftar adına da önemli olduğu için umarım bu sezonu da yine şampiyonlukla bitireceğiz" diye konuştu.

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sara galatasaray
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