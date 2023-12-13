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Gaddar konusu ne, oyuncuları kim ve ne zaman başlayacak? Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'lı Gaddar'dan ilk tanıtım!

13.12.2023 00:03 | Son Güncelleme:
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Gaddar konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yakında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Gaddar dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ı buluşturan dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, Gaddar konusu ne, oyuncuları kim ve ne zaman başlayacak?

Gaddar ne zaman başlayacak, sorusu dizinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak yer alıyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu Gaddar dizisine dair merak edilen sorular araştırılmaya başladı. İşte FOX'un yeni dizisi Gaddar hakkında detaylı bilgiler...

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GADDAR KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alan dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.

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GADDAR OYUNCULARI

Dizide Çağataya Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'a, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Uğur Yıldıran ve Musab Ekici gibi isimler eşlik ediyor.

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GADDAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin yayın günü belli olduğunda haberimiz güncellencektir.

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Çağatay Ulusoy sümeyye aydoğan GADDAR Oyuncu
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