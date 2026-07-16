Tüm hesapları kapatılmıştı! Dilan Polat geri döndü: Son hamlesi şaşırttı

Polat ailesinin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat, 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Can Polat'ın vefatından sonra zor günler geçiren Dilan Polat bir süre hastanede tedavi gördü.

Geçtiğimiz günlerde taburcu olup evine dönen Dilan Polat, sosyal medyaya da geri döndü. Bir süredir evinde ailesiyle zaman geçiren Dilan Polat, zaman zaman yakın çevresinin sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkıyor.

Kendi hesapları kapatılan Polat, eşinin hesabından paylaşımlar yapmaya başladı.

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Birlikte kamera karşısına geçen Engin ve Dilan Polat çifti, kendi ürünlerinin tanıtımını yaptılar. Polat paylaşımlardan dolayı takipçilerinden gelen 'Ne kadar kırılgan ve naifsin. Hep iyi ol" diyen takipçisine cevap verdi.

"DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKEN BİR İŞ VAR"

Dilan Polat açıklamasında "Bir sürü şey yazmışsınız teşekkürler. Allah bin kere razı olsun iyi ki varsınız. Bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir iş var" dedi. Engin Polat da "Devam ettirilmesi gereken işler, markalar var. Bu da büyük bir iş. Tabi ki de eskisi gibi bir kullanım olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.