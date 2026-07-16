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Tüm hesapları kapatılmıştı! Dilan Polat geri döndü: Son hamlesi şaşırttı

Korumalığını yapan kuzenleri Can Polat'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesapları kapatılan Dilan Polat, bir süre hastane yatırılmış ve tedavi görmüştü. Taburcu edilen Dilan Polat sosyal medyaya geri döndü.

Tüm hesapları kapatılmıştı! Dilan Polat geri döndü: Son hamlesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Polat ailesinin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat, 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Can Polat'ın vefatından sonra zor günler geçiren Dilan Polat bir süre hastanede tedavi gördü.

Geçtiğimiz günlerde taburcu olup evine dönen Dilan Polat, sosyal medyaya da geri döndü. Bir süredir evinde ailesiyle zaman geçiren Dilan Polat, zaman zaman yakın çevresinin sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkıyor.

Tüm hesapları kapatılmıştı! Dilan Polat geri döndü: Son hamlesi şaşırttı 1

Kendi hesapları kapatılan Polat, eşinin hesabından paylaşımlar yapmaya başladı.

Tüm hesapları kapatılmıştı! Dilan Polat geri döndü: Son hamlesi şaşırttı 2

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Birlikte kamera karşısına geçen Engin ve Dilan Polat çifti, kendi ürünlerinin tanıtımını yaptılar. Polat paylaşımlardan dolayı takipçilerinden gelen 'Ne kadar kırılgan ve naifsin. Hep iyi ol" diyen takipçisine cevap verdi.

Tüm hesapları kapatılmıştı! Dilan Polat geri döndü: Son hamlesi şaşırttı 3

"DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKEN BİR İŞ VAR"
Dilan Polat açıklamasında "Bir sürü şey yazmışsınız teşekkürler. Allah bin kere razı olsun iyi ki varsınız. Bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir iş var" dedi. Engin Polat da "Devam ettirilmesi gereken işler, markalar var. Bu da büyük bir iş. Tabi ki de eskisi gibi bir kullanım olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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