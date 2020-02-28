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GAGİAD Başkanı Tezel’den İdlip’teki hain saldırıya tepki

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesajda Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hain saldırıya tepki gösterek, şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.GAGİAD Başkanı Bora Tezel, mesajında İdlip’teki hain saldırı da hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerin yakınlarının acısını paylaştığını dile getirerek, "Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorumSınır güvenliğini sağlamaya ve hem kendi ülkemiz, hem komşu ülkemizin vatandaşlarının iç güvenliğini tesis etmeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.

GAGİAD Başkanı Tezel’den İdlip’teki hain saldırıya tepki

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yayımladığı mesajda Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hain saldırıya tepki gösterek, şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.
GAGİAD Başkanı Bora Tezel, mesajında İdlip’teki hain saldırı da hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerin yakınlarının acısını paylaştığını dile getirerek, "Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorumSınır güvenliğini sağlamaya ve hem kendi ülkemiz, hem komşu ülkemizin vatandaşlarının iç güvenliğini tesis etmeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Unutmayalım ki yapılan hiçbir saldırı birlik ve beraberliğimizi bozamaz. Biz elimizde ki tüm imkânsızlıklara rağmen, uğruna canlar verilmiş, şehit kanlarıyla sulanmış bir vatanın evlatlarıyız.Gücümüzü bize özgür ve demokrat bir ülke bırakan Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ten, silah arkadaşlarından, cephelerde kadın-erkek savaşan tüm askerlerimizden, dedelerimizden, çocuklarımızdanve özümüzden alan bir millet olarak, birlik ve beraberliğimize şuan da her zamankinden daha çok kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.
Tezel mesajının son bölümünde ise, "Bizler Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak ülkemizin şanlı ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin her daim yanında ve destekçisiyiz.Milletimize başsağlığı diliyor, kederli ailelerimizin acılarını paylaşarak, sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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