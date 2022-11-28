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Galata Köprüsü’nde aydınlatma direği devrildi

28.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Galata Köprüsü’nde aydınlatma direği yola devrildi.

İstanbul’da Galata Köprüsü’nde aydınlatma direği yola devrildi. Direğin devrilmesi sonucu aksayan tramvay seferleri kısa süre sonra normale döndü.

Olay, saat 10.50 sıralarından meydana geldi. Galata Köprüsü üzerinde bulunan EDS kameralarının da bulunduğu aydınlatma direği bilinmeyen bir nedenle devrildi. Direğin Karaköy yönüne devrilmesi sonucu trafik durdu. Bu sırada yoldan geçen araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Devrilen direk Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu. Tramvay seferleri de durduruldu. Devrilen direk yol kenarına alınırken, tramvay seferleri de kısa süre sonra normale döndü.

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Galata Köprüsü

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