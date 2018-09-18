SPOR

Galatasaray 0 - 1 Lokomotiv Moskova (UEFA Gençlik Ligi)

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2018 19:51 | Son Güncelleme

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, ilk maçına Lokomotiv Moskova U19 ile oynadı. Esenyurt Stadyumu'nda oynanan maçı Lokomotiv Moskova 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray 0 - 1 Lokomotiv Moskova (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi D Grubu'nda Galatasaray, ilk maçında Lokomotiv Moskova'ya 1-0 mağlup oldu.

Rus ekibine galibiyeti getiren tek gol, 76. dakikada Timur Suleimanov'dan geldi. Rakibine göre topla daha çok oynayan ve daha çok pozisyona giren Galatasaray, aradığı golü bulamadı ve ilk maçından mağlubiyet ile ayrıldı.

İLK KEZ 5 DEĞİŞİKLİK KULLANILDI

Öte yandan UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon ilk kez 5 oyuncu değiştirme hakkı tanınırken Galatasaray, maçta 5 değişiklik hakkını da kullandı.

Grupta oynanan diğer maçta Porto U19, Schalke U19'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ilk haftayı lider tamamladı.

Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci maçında 3 Ekim tarihinde Portekiz'de Porto ile oynayacak.

PARTNERAman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyorAman dikkat! Bu hastalık intihara sürüklüyor
Mariano: Galatasaray'a gelmeden önce ailemi ikna etmekte zorlandım!Mariano: Galatasaray'a gelmeden önce ailemi ikna etmekte zorlandım!
Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmakFatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray U19 Lokomotiv Moskova U19 UEFA Gençlik Ligi

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı 'BeIN Sports’ta yayınlanacak’ yorumunda bulundu

Rıdvan Dilmen Galatasaray maçı 'BeIN Sports’ta yayınlanacak’ yorumunda bulundu

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Oğlunun annesinden Tuncay Şanlı'ya ihanet suçlaması

Al Nasr, Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Al Nasr, Alvaro Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray 0 - 1 Lokomotiv Moskova (UEFA Gençlik Ligi)

Galatasaray 0 - 1 Lokomotiv Moskova (UEFA Gençlik Ligi)

Mariano: Galatasaray'a gelmeden önce ailemi ikna etmekte zorlandım!

Mariano: Galatasaray'a gelmeden önce ailemi ikna etmekte zorlandım!

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak

Abdürrahim Albayrak stadyumdaki sürprizi açıkladı

Abdürrahim Albayrak stadyumdaki sürprizi açıkladı

Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması an meselesi

UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

UEFA'dan Galatasaray'a müjdeli haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.