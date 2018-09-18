Galatasaray 0 - 1 Lokomotiv Moskova (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi D Grubu'nda Galatasaray, ilk maçında Lokomotiv Moskova'ya 1-0 mağlup oldu.
Rus ekibine galibiyeti getiren tek gol, 76. dakikada Timur Suleimanov'dan geldi. Rakibine göre topla daha çok oynayan ve daha çok pozisyona giren Galatasaray, aradığı golü bulamadı ve ilk maçından mağlubiyet ile ayrıldı.
İLK KEZ 5 DEĞİŞİKLİK KULLANILDI
Öte yandan UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon ilk kez 5 oyuncu değiştirme hakkı tanınırken Galatasaray, maçta 5 değişiklik hakkını da kullandı.
Grupta oynanan diğer maçta Porto U19, Schalke U19'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ilk haftayı lider tamamladı.
Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci maçında 3 Ekim tarihinde Portekiz'de Porto ile oynayacak.
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