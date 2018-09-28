Maicon'dan altın kafa

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ilk maçında Galatasaray evinde Erzurumspor'la karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Galatasaray'da henüz 2. dakikada kazanılan frikikte Maicon'un vuruşu direğe çarparak auta gitti. Dakikalar 5'i gösterdiğinde bu kez Emre Akbaba kaleyi yokladı ama maçın yıldızı Sehic gole izin vermedi. 17'de Garry Rodrigues, topu sağına çekip yerden vurdu. Sehic iki hamlede kontrolü sağladı. İLK YARIYA VAR DAMGASI

İlk yarının sonlarında Galatasaray gol için baskısını iyice arttırdı. 41. dakikada Garry Rodrigues'in yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray cephesi penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy, VAR sistemi tarafından incelenen pozisyon sonrası 'devam' kararı verdi ve ilk yarı 0-0 sona erdi. Galatasaray ikinci yarıya da baskılı başladı. 55'te Garry Rodrigues sol kanattan çok etkili geldi. Ceza alanına girip ortaya çevirdiği topa kale önünde Eren dokundu ancak Erzurum kalecisi Sehic bir kez daha gole izin vermedi. 2 dakika sonra bu kez Ndiaye sol çaprazdan içeri sokulup vuruşunu yaptı. Sehic yine kalesinde devleşti.

Galatasaray aradığı golü 74. dakikada buldu. Ömer Bayram'ın köşe vuruşunu Maicon ön direkte tamamladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçti. Golden sonra başka önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray tek golle haftayı galibiyetle kapattı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Erzurumspor ise 2 puanda kaldı. GALATASARAY 1 - 0 ERZURUMSPOR STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk (Dk. 65 Onyekuru), Ndiaye, Emre Akbaba (Dk. 38 Fernando), Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Rodrigues, Eren Derdiyok

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Acka, Lokman Gör, Leo, Scuk, Kone, Sunu (Dk. 70 Erhan Çelenk), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Taylan Antalyalı), Emrah Başsan (Dk. 89 Osman Şahin), Munsy GOL: Dk. 74 Maicon (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Ömer Bayram, Dk. 71 Fernando, Dk. 90+1 Mariano (Galatasaray), Dk. 49 Kone, Dk. 62 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 2: Emre Akbaba'nın ceza sahası yayı içinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maicon kullandı. Brezilyalı stoperin vuruşunda top kaleci Sehic'in solundaki direğe çarparak auta gitti.

DAKİKA 11: Donk'un pasına hareketlenen Ndiaye, ceza sahası yayı gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, Sehic topun sahibi oldu.

DAKİKA 17: Acka'nın hatalı pasında topu kaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda, kaleci Sehic sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

DAKİKA 24: Sağdan ceza sahasına giren Feghouli, pasını gerideki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı. İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 52: Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.

DAKİKA 55: Feghouli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını uygun durumdaki Eren Derdiyok'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas önünde yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi ve iki hamlede kontrol etti.

DAKİKA 57: Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

DAKİKA 65: İbrahim Akdağ'ın uzaktan şutunda, top yandan auta çıktı.

DAKİKA 67: Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkte Serdar Aziz'in kafayla vurduğu top, yandan auta gitti.

DAKİKA 74: Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Maicon, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0.

DAKİKA 81: Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağı soluna çekerek şutunu attı. Etkisiz giden şutta kaleci Sehic, yatarak topun sahibi oldu.

MAICON LİGDEKİ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Maicon, Trabzonspor maçından sonra 11’de başladığı BB Erzurumspor karşısında gol attı. Müsabakanın 74. dakikasında sağ taraftan Ömer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Maicon, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ligde en son 4. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev alan Brezilyalı futbolcuya Teknik Direktör Fatih Terim 11’de şans verdi. Maicon, Erzurum ekibine attığı golle birlikte ligdeki gol sayısını 2‘ye çıkardı. Başarılı oyuncu ilk golünü ilk haftadaki Ankaragücü maçında atmıştı. TERİM'Lİ G.SARAY EVİNDE YİNE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4. döneminde sarı-kırmızılıların başında çıktığı BB Erzurumspor maçıyla birlikte evinde 13 lig karşılaşmasında da galip ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmedi. Terim'in öğrencileri BB Erzurumspor maçıyla birlikte ligde oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı.

FEGHOULI, SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11'DE OYNADI

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli bu sezon Süper Lig’de ilk kez 11’de oynadı. Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’ye bu sezon ilk kez 11’de şans verdi. Feghouli, en son geçtiğimiz hafta deplasmandaki Akhisarspor maçında 82. dakikada oyuna girdi. Başarılı futbolcu, ligde ise en son geçen sezonun son maçında Göztepe karşısında 11 başlamış, 64. dakikada yerini Sinan Gümüş’e bırakmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon TFF Süper Kupa maçında Akhisar mücadelesinde de 11’de görev aldı. Cezayirli futbolcu, 83. dakikada yerini genç futbolcu Yunus Akgün’e bıraktı. GALATASARAY GOLLERİ EVİNDE ATIYOR

Bu sezon deplasmanda kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar aldığı bütün galibiyetleri Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmalarda elde etti. Aslan, geride kalan 7 haftada 4 kez evinde oynadı ve kazandı. Deplasmanda ise 2 maçta da mağlup oldu. Cimbom ligde BB Erzurumspor müsabakası ile birlikte rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Terim’in öğrencileri söz konusu golleri ise Türk Telekom Stadyumu’nda Göztepe (1), Alanyaspor (6), Kasımpaşa (4) ve BB Erzurumspor (1) maçlarında kaydetti. Deplasmanda ise sadece Ankaragücü karşı 3 gol attı.

ÖMER BAYRAM İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden milli futbolcu Ömer Bayram, Süper Lig’de BB Erzurumspor’a karşı ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 11’de başlayan Bayram, 90 dakika sahada kaldı ve 1 de asist yaptı. Galatasaray’ın transferin son günü Akhisarspor’dan kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Ömer Bayram, ilk sarı-kırmızılı forma heyecanını BB Erzurumspor’a karşı yaşadı. Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmaya Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Yuto Nagatomo’nun yerine 11’de görevlendirilen Bayram, 90 dakika sahada kaldı. Başarılı sol bek, 74. dakikada sağ taraftan kullandığı köşe atışında Maicon'a gol attırdı. FATİH TERİM, 300. MAÇINDA GALİBİYET ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan BB Erzurumspor maçıyla takımının başında lig tarihindeki 300. karşılaşmasına çıktı. Terim de Galatasaray’ın başındaki ligdeki 300. maçında galibiyet almış oldu. Galatasaray ile ligde yedi şampiyonluk alan deneyimli teknik adam, 300 müsabakada 197 kez rakiplerini mağlup ederken, 38 kez de mağlup oldu. 65 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.