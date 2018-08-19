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Son şampiyon tam gaz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.08.2018 23:38 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Galatasaray'a 3 puanı getiren golü Henry Onyekuru kaydetti. Son şampiyon Galatasaray ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon tam gaz

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Maçta ilk tehlikeyi Göztepe yakaladı. Hızla ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in eski takımına gol atmasına Muslera izin vermedi. 19'da Nagatomo, Göztepe kalesini yoklarken, bir dakika sonra ise yine Yasin gole yaklaştı.

İlk yarının son anlarında Sinan Gümüş'ün şutu direğin dibinden dışarı giderken, 42. dakikada kontra atakta Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, aşırtma vuruşla kaleci Göktuğ'u avladı ve takımını devreye 1-0 önde götürdü.

Galatasaray ikinci devreye de hızlı başladı. Maicon'un frikiğinde top üstten auta gitti. 56'da Galatasaray, Gomis'le gole yaklaşırken, 2 dakika sonra ise Göztepe'de Tayfur'un vuruşu üst direkten döndü. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde Belhanda'nın arka direkte dokunduğu topta ve 69'da Emre Akbaba'nın şutunda genç kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı. Göztepe ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray - Göztepe Henry Onyekuru

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ali koç bakan GS yine şampiyon..
3 büyükler kötü oynuyor. En kötüsü fener gibi.
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