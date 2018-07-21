Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaştı. Galatasaray maça hızlı başladı ancak girdiği pozisyonları gole çeviremedi.
Dakikalar 36'yı gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Vezo, Valencia'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı tek golle sona erdi.
Valencia ikinci yarıya da golle başladı. Ceza sahasına giren Lato düzgün bir vuruşla İsmail'i avlayarak skoru 2-0'a getirdi. 70'te Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'nun golü yetmedi ve Valencia sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Galatasaray ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta ise Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven'a 3-1 yenilmişti.
Fabri: Beşiktaş ile Fulham anlaştı
Badou Ndiaye yeniden Galatasaray'da
Beşiktaş'a transferde büyük şok
Galatasaray'a müjde! Milan Avrupa'ya yeniden kabul edildi
Fenerbahçe'nin Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi
Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!
Paul Pogba, menajeri aracılığıyla Juventus'a teklif edildi!
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Aziz Yıldırım borç haberlerini yalanladı!
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular
Okuyucu Yorumları 0 yorum