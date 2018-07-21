SPOR

Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.07.2018 20:23 | Son Güncelleme

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. İspanyol ekibinin gollerini Vezo ve Lato atarken, Galatasaray'ın tek sayısını yeni transfer Onyekuru kaydetti. İşte Galatasaray Valencia maçının tüm ayrıntıları...

Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaştı. Galatasaray maça hızlı başladı ancak girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Vezo, Valencia'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı tek golle sona erdi.

Valencia ikinci yarıya da golle başladı. Ceza sahasına giren Lato düzgün bir vuruşla İsmail'i avlayarak skoru 2-0'a getirdi. 70'te Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'nun golü yetmedi ve Valencia sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta ise Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven'a 3-1 yenilmişti.

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktıGalatasaray - Valencia maçında kavga çıktı
Galatasaray - Valencia | CANLI YAYINGalatasaray - Valencia | CANLI YAYIN
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Valencia Onyekuru

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Bursaspor'dan Olcan Adın'a teklif

Bursaspor'dan Olcan Adın'a teklif

Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'yı satış listesine kondu!

Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'yı satış listesine kondu!

Philip Cocu'nun Sinan Gümüş'ü PSV'ye istediği ortaya çıktı!

Philip Cocu'nun Sinan Gümüş'ü PSV'ye istediği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı

Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı

Galatasaray - Valencia | CANLI YAYIN

Galatasaray - Valencia | CANLI YAYIN

Galatasaray Twitter'da en çok etkileşim alan 5. Avrupa kulübü oldu

Galatasaray Twitter'da en çok etkileşim alan 5. Avrupa kulübü oldu

İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı

İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı

Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!

Galatasaray Erik Botheim ile görüşme halinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.