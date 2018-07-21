Onyekuru, G.Saray'a yetmedi

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaştı. Galatasaray maça hızlı başladı ancak girdiği pozisyonları gole çeviremedi.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde savunma arkasına sarkan Vezo, Valencia'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı tek golle sona erdi.

Valencia ikinci yarıya da golle başladı. Ceza sahasına giren Lato düzgün bir vuruşla İsmail'i avlayarak skoru 2-0'a getirdi. 70'te Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'nun golü yetmedi ve Valencia sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Galatasaray ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup ederken, ikinci maçta ise Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven'a 3-1 yenilmişti.

