Galatasaray 10 numarasını buldu! Anlaşma sağlandı: Son karar Okan Buruk'un

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırırken, 10 numara pozisyonu için iki farklı isim üzerinden planlama yapıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, öncelikli hedefi olan Aleksey Batrakov için girişimlerini sürdürürken, olası olumsuzluklara karşı alternatifini de belirledi.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sırasında Lokomotiv Moskova'nın genç oyuncusu Aleksey Batrakov bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Rus ekibinin kapısını 25 milyon euroluk resmi teklifle çaldığı ve transfer görüşmelerinde ilerleme sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

Yönetim, Lokomotiv Moskova'dan gelecek cevabı beklerken Batrakov transferini sonuçlandırmak için temaslarını sürdürüyor.

B PLANINDA MORA VAR

Galatasaray, Batrakov transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı ise Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora'yı alternatif olarak belirledi. Sarı-kırmızılıların, olası bir başarısızlık durumunda vakit kaybetmeden Portekizli oyuncu için harekete geçmeyi planladığı öğrenildi.

PORTO İLE KİRALIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın Rodrigo Mora'nın kiralık transferi konusunda Porto ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın, oyuncunun belirli sayıda maçta forma giymesi şartına bağlı bir kiralama modeli üzerinden şekillendiği ifade edildi.